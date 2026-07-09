Ramalan Zodiak Virgo 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Lamunan tentang masa depan bisa menyita banyak waktu zodiak virgo hari ini. Inspirasi bisa memberikan dorongan nyata untuk proyek-proyek yang sedang virgo kerjakan. Hal ini mungkin melibatkan kegiatan artistik atau mungkin beberapa perbaikan yang ingin virgo lakukan di sekitar rumah dan halaman.

Bekerja bersama dapat mendekatkan virgo dengan teman, anggota keluarga, dan mungkin pasangan. Percakapan dengan mereka bisa berubah arah secara tak terduga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus bersikap diplomatis untuk memilih pasangan yang tepat. Mengenai karir, virgo perlu mencari bimbingan dari seorang profesional saat merasa bingung tentang arah karir saat ini.

Sementara itu, perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat dan mengonsumsi buah dan sayuran. Terkait keuangan, virgo harus bersyukur karena akan menerima penghargaan yang bermanfaat.

Cinta Virgo