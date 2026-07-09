Ramalan Zodiak Virgo 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Lamunan tentang masa depan bisa menyita banyak waktu zodiak virgo hari ini. Inspirasi bisa memberikan dorongan nyata untuk proyek-proyek yang sedang virgo kerjakan. Hal ini mungkin melibatkan kegiatan artistik atau mungkin beberapa perbaikan yang ingin virgo lakukan di sekitar rumah dan halaman.
Bekerja bersama dapat mendekatkan virgo dengan teman, anggota keluarga, dan mungkin pasangan. Percakapan dengan mereka bisa berubah arah secara tak terduga.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo harus bersikap diplomatis untuk memilih pasangan yang tepat. Mengenai karir, virgo perlu mencari bimbingan dari seorang profesional saat merasa bingung tentang arah karir saat ini.
Sementara itu, perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat dan mengonsumsi buah dan sayuran. Terkait keuangan, virgo harus bersyukur karena akan menerima penghargaan yang bermanfaat.
Cinta Virgo
Hari ini, virgo akan menjadi pusat perhatian. Namun, virgo tidak dapat memutuskan bagaimana memilih pasangan yang tepat. Ini adalah masalah yang sepertinya tampak menyenangkan, tetapi kenyataannya virgo tidak boleh menyakiti satu orang pun. Cobalah bersikap diplomatis untuk menyelesaikan situasi yang sulit ini.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah