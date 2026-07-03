Tak Disangka-sangka, 3 Shio Ini Bakal Banjir Duit di Akhir Bulan

JawaPos.com – Akhir bulan biasanya identik dengan kondisi keuangan yang mulai menipis sehingga banyak orang perlu lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.

Namun, situasi berbeda diperkirakan dialami oleh sejumlah shio yang justru berada dalam fase keberuntungan.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan di penghujung bulan. Kondisi ini diyakini membuka peluang datangnya rezeki yang lebih lancar dan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tiga shio yang diprediksi akan mengalami kelancaran rezeki dan keberuntungan finansial di akhir bulan ini.

1. Shio Tikus

Shio pertama yang diprediksi akan kebanjiran rezeki di akhir bulan ini, yaitu Shio Tikus. Pemilik Shio Tikus ini memiliki karakter yang cerdas, cekatan, dan ulet.

Menurut kepercayaan Tionghoa, Shio ini dikaitkan dengan keberuntungan dan kesuksesan. Di akhir bulan ini, Shio ini diprediksi akan mendapatkan rezeki yang melimpah karena kecerdasannya dalam mengambil peluang.

Shio ini juga dikatakan akan mendapatkan bantuan dari orang lain yang akan membantu mereka mencapai tujuan dan keberhasilan.

2. Shio Babi