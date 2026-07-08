5 Zodiak yang Tulus Mencintai, tetapi Kerap Berakhir dengan Pasangan yang Kurang Tepat

Ilustrasi zodiak yang sangat mencintai pasangannya tapi selalu menarik orang yang salah (Freepik/KamranAydinov)
JawaPos.com - Sebagian orang mampu mencintai dengan sepenuh hati dan selalu memberikan yang terbaik dalam sebuah hubungan. Namun, tidak sedikit yang justru berulang kali bertemu dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak mampu menghargai ketulusan mereka.
Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki sifat penyayang, setia, dan mudah membuka hati. Sayangnya, karakter tersebut terkadang membuat mereka lebih rentan terlibat dalam hubungan yang kurang sehat atau memilih pasangan yang tidak tepat.
Lantas, zodiak apa saja yang sering mengalami kondisi tersebut? Berikut ulasannya yang dirangkum dari My Inner Creative.
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