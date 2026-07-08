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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini luar biasa untuk zodiak Aries, karena pendekatanmu yang riang terhadap setiap situasi adalah hal yang tepat. Habiskan waktu bersama orang lain dan nikmati kebersamaan dengan mereka. 

Sebarkan cinta dan kasih sayangmu kepada orang-orang di sekitar. Pastikan sudut mulut orang-orang terangkat. Sikap ramah akan membawa Aries melangkah jauh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 8 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries mungkin terkejut ketika mantan pasangan atau seseorang yang disukai sejak lama berkunjung hari ini. Terkait karir, Aries perlu beriklan jika ingin meningkatkan omset dan pengakuan di mata publik.

Sementara itu, pergilah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.

Cinta Aries

Hari ini, Aries mengharapkan kunjungan dari mantan pasangan yang sudah lama hilang atau seseorang yang diam-diam disukai sejak lama. Dia akan mengejutkan dan membuat jantung Aries berdebar kencang. 

Jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang tersebut, dan lihat apakah percikan asmara masih ada.

Editor: Candra Mega Sari
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