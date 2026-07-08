Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Zodiak Sagitarius dapat mengharapkan hal-hal baik datang ke dalam hidup. Pekerjaan Sagitarius mungkin menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Sagitarius juga dapat mengharapkan apresiasi besar atas kinerja yang telah diupayakan.



Pengetahuan dan dedikasi Sagitarius akan berada pada puncaknya hari ini. Namun, Sagitarius harus mengendalikan ego dan membantu orang yang membutuhkan. Keterampilan dan kemampuan Sagitarius akan bermanfaat bagi perusahaan tempatmu bekerja.



Zodiak Capricorn mungkin akan mengalami perasaan yang tidak menentu hari ini. Horoskop harian menyarankan Capricorn untuk menghindari perubahan suasana hati dan tetap ceria sepanjang hari.



Lakukan sesuatu yang disukai, seperti membaca, bernyanyi, menari, atau mengobrol dengan teman untuk mengusir hal-hal negatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 8 Juli 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu memanfaatkan aspek positif hari ini untuk meraih prospek romantis sebaik-baiknya. Terkait karir, dapatkan saran dari seorang profesional yang mengarahkan Sagitarius menuju arah karir yang baik.



Sementara itu, gunakan hari yang menyehatkan ini untuk memaksimalkan energimu yang melimpah. Pada ranah keuangan, perhatikan pesanan masuk dan tingkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pembelian produkmu.