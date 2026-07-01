5 Shio yang Diprediksi Jadi Orang Kaya Baru pada Juli 2026, Rezekinya Mengalir Tanpa Henti

JawaPos.Com - Juli 2026 diperkirakan menjadi periode yang membawa banyak peluang baru bagi sebagian orang, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mengalami siklus keberuntungan yang berubah dari waktu ke waktu.

Ketika memasuki fase yang selaras dengan energinya, sebuah shio dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemajuan, baik melalui peningkatan penghasilan, peluang usaha, maupun kesempatan karier.

Prediksi shio merupakan bagian dari tradisi astrologi Tionghoa yang banyak dijadikan sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan.

Meski tidak dapat dijadikan kepastian karena hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, dan keputusan masing-masing individu.

Dilansir dari kanal Youtube Radio Shio, inilah lima shio yang diprediksi memiliki peluang terbesar untuk menikmati peningkatan finansial yang signifikan sepanjang Juli 2026.

1. Shio Naga