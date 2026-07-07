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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 7 Juli 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Zodiak scorpio mungkin akan mengalami hari yang baik hari ini. Berdasarkan transit planet ini, scorpio akan berada dalam suasana hati yang baik. 

Setelah seharian bekerja, scorpio mungkin hanya ingin bersantai dan menikmati waktu bersama orang-orang terkasih. Cobalah melupakan masalah dan menikmati kebersamaan dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 7 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio akan memandang rekan kerja yang masih lajang dengan sudut pandang baru. Terkait karir, scorpio akan menerima tawaran menarik untuk mengerjakan proyek baru di luar negeri.

Sementara itu, jangan menunda pemeriksaan agar masalah yang tak terdeteksi tidak berlarut-larut lebih lama. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.

Cinta Scorpio

Hari ini, scorpio memandang rekan kerja yang masih lajang dengan sudut pandang baru. Scorpio mulai menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang menarik perhatian. 

Scorpio perlu memperlakukan situasi ini dengan hati-hati dan melangkah secara bertahap. Selain itu, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama.

Karir Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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