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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 7 Juli 2026 | 13.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo perlu menyelesaikan apa pun yang belum tuntas kemarin. Tema perjalanan hari ini meliputi disiplin dan memperhatikan waktu yang terus berjalan. Semakin banyak yang dapat dicapai, semakin baik perasaan leo tentang diri sendiri. 

Energi yang stagnan dalam hidup menandakan bahwa sudah saatnya untuk bergerak. Jangan buang waktu lagi untuk menunggu orang lain menemukan solusi untukmu dan segera ambil inisiatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 7 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Pertemuan romantis zodiak leo dengan seseorang yang dikenal melalui sosial media akan membuahkan hasil. Terkait karir, leo akan menerima kabar baik tentang izin kerja atau visa untuk bekerja di luar negeri.

Sementara itu, waspadai batuk atau infeksi dengan menghindari cuaca yang terlalu dingin atau panas, serta polusi. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo

Jika baru-baru ini berkenalan dengan seseorang melalui media sosial, kemungkinan leo akan bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan pertemuan itu akan membuahkan hasil. Namun, pastikan dia jujur ​​dalam profilnya sebelum leo melangkah lebih jauh bersamanya.

Editor: Novia Tri Astuti
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