Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries mungkin merasa kewalahan saat ini, jadi cobalah membicarakannya dengan seorang teman yang memahami situasimu. Teman dekat ini harus diberitahu tentang semuanya, jadi jangan khawatir untuk membicarakannya dengan mereka.

Jangan pernah meremehkan manfaat besar yang dapat muncul dari meluapkan perasaan, karena hal itu dapat membantu aries sembuh dengan cara yang tidak pernah dibayangkan.

Zodiak taurus merasa termotivasi untuk menyelesaikan berbagai tugas karena kemampuan diri sendiri mulai bekerja. Alam semesta memberi taurus lampu hijau saat menerapkan ide-ide pada proyek apa pun.

Transit ini akan membantu taurus, terutama di bidang profesional. Taurus berada dalam suasana hati yang santai dan gembira, yang akan diterjemahkan ke dalam pilihan hidup yang lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 7 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries mungkin terkejut ketika seorang teman dekat menunjukkan perasaannya hari ini. Terkait karir, ambil kesempatan untuk melakukan perjalanan dinas yang akan membawa pengakuan di antara rekan kerja.