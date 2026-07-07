Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasakan kebutuhan yang kuat untuk mengenal diri sendiri secara internal dan merenungkan apa yang ada di dalam diri. Cobalah menyelami lebih dalam dan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu.
Pencarian ini akan membantu libra menyatu dengan diri sendiri. Sangat penting untuk mengetahui kemana arahmu dan apa yang terjadi di dalam dirimu.
Zodiak scorpio mungkin akan mengalami hari yang baik hari ini. Berdasarkan transit planet ini, scorpio akan berada dalam suasana hati yang baik.
Setelah seharian bekerja, scorpio mungkin hanya ingin bersantai dan menikmati waktu bersama orang-orang terkasih. Cobalah melupakan masalah dan menikmati kebersamaan dengan mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 7 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra mungkin akan terkejut saat seorang teman atau mantan pasangan kembali ke dalam hidup. Terkait karir, manfaatkan kemampuanmu sebaik-baiknya karena libra harus mengeksplorasi pilihan-pilihan yang ada.
Sementara itu, periksakan diri ke dokter untuk mengatasi penyakit ringan yang mengganggu akhir-akhir ini. Terkait keuangan, libra akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.
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