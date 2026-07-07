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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 7 Juli 2026 | 13.10 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Temukan kenyamanan dalam pekerjaanmu hari ini, zodiak gemini. Meskipun mungkin terdengar konyol, menyelesaikan tugas-tugas dalam daftar adalah aktivitas yang paling memuaskan. 

Cobalah untuk tidak terlalu kritis terhadap orang lain dan fokuslah pada tugas-tugasmu sendiri. Pekerjaaan yang tampak terlalu menakutkan, akan terus bertambah besar sampai gemini mengambil langkah pertama. Selain itu, ketekunan gemini akan menjadi inspirasi bagi orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 7 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Waspadalah karena seseorang yang zodiak gemini cari, mungkin ada di antara teman-teman dekat. Terkait karir, beberapa proyek gemini yang tertunda hingga saat ini akhirnya mulai berjalan.

Sementara itu, cegah batuk, pilek, dan masalah pernapasan dengan menghindari minuman dingin dan beralkohol. Terkait keuangan, Jika bekerja di industri yang berurusan dengan pihak-pihak luar negeri, gemini akan mendapat keuntungan di bidang keuangan jika memiliki pekerjaan yang berurusan dengan pihak luar negeri.

Cinta Gemini

Gemini mungkin merasa tidak ada orang yang menarik dalam kehidupan percintaan akhir-akhir ini. Namun, hari ini akan mengubah segalanya. Kemungkinan, seseorang yang gemini cari ada di antara teman-teman dekat. Waspadalah, karena bisa jadi itu orang itu adalah yang paling tidak diduga.

Editor: Novia Tri Astuti
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