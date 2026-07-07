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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 7 Juli 2026 | 13.06 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Singkirkan kesenangan sesaat untuk hari ini, zodiak virgo. Ini adalah waktu penting untuk mempersiapkan masa depan. Jangan melangkah maju sebelum yakin sudah berada di pijakan yang kokoh. 

Ini adalah waktu yang tepat untuk mencatat tujuanmu di atas kertas. Menuliskannya akan membantu virgo untuk mewujudkannya. Pikirkan tentang hasil secara jangka panjang. Keamanan dan ketenangan adalah tema utama hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 7 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan bertemu seseorang yang istimewa berkat waktu yang dihabiskan untuk merawat diri selama ini. Mengenai karir, ada peluang yang virgo peroleh melalui pihak-pihak atau koneksi di luar negeri.

Sementara itu, atasi nyeri dada atau sakit tenggorokan dengan banyak beristirahat dan minum banyak air putih. Terkait keuangan, virgo harus bersyukur karena akan menerima penghargaan yang bermanfaat.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo akan bertemu seseorang yang istimewa. Virgo mampu menarik perhatian banyak orang dan menyimpulkan bahwa semua waktu yang dihabiskan untuk merawat diri telah menghasilkan hasil. Namun, jangan terbawa suasana, karena keindahan batinlah yang terpenting.

Editor: Novia Tri Astuti
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