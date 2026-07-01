Hadapi Cobaan dengan Tegar, 6 Shio Ini Bakal Raih Kekayaan dan Impian

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, kekuatan mental serta keteguhan sikap dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai kesuksesan dan mewujudkan impian.

Banyak individu dipercaya mampu menjadikan tantangan hidup sebagai batu loncatan untuk berkembang lebih baik.

Dari dua belas shio yang ada, enam di antaranya diramalkan memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan, sekaligus berpotensi besar untuk meraih kekayaan dan mencapai cita-cita mereka.

Meski perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus, semangat pantang menyerah yang dimiliki membuat jalan menuju kesuksesan dan kemakmuran perlahan terbuka.

Pada tahun ini, shio-shio tersebut disebut berada dalam periode keberuntungan yang mendukung hasil besar dari kerja keras dan ketekunan mereka.

Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom pada Rabu (1/7), terdapat enam shio yang dianggap tegar menghadapi tantangan hingga mampu meraih kekayaan dan impian menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau Kerbau merupakan shio pertama dalam siklus dua belas tahun yang menghadirkan karakteristik ketenangan, kekuatan, dan kesabaran bagi individu yang lahir pada tahun 1961, 1973 (unsur Air), 1985 (unsur Kayu), 1997 (unsur Api), dan 2009 (unsur Tanah).

Dalam tradisi Tiongkok, Shio Kerbau dipandang sebagai lambang kerja keras dan pencapaian yang membuahkan hasil.

Permohonan dan pengharapan yang kerap diasosiasikan dengan Shio Kerbau berfokus pada kemajuan dalam pekerjaan serta bisnis.