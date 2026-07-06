8 Weton Ini Diyakini Mendapat Rezeki Berlimpah Berkat Sikap Ikhlas Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sikap ikhlas dan kesabaran kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan serta kelancaran rezeki dalam kehidupan.

Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang tenang, tidak mudah mengeluh, dan mampu menerima berbagai keadaan dengan lapang dada. Sifat tersebut diyakini menjadi salah satu faktor yang membawa energi positif dalam perjalanan hidup mereka.

Berkat sikap yang tulus dan tidak berlebihan dalam mengejar sesuatu, pemilik weton ini disebut berpeluang memperoleh rezeki yang mengalir dengan lebih lancar serta penuh keberkahan.

Mengutip kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang dipercaya meraih rezeki berlimpah karena memiliki sifat ikhlas menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing dikenal dalam kitab primbon Jawa kuno sebagai hari kelahiran yang memiliki karakter selalu tenang dan menyejukkan lingkungan sekitarnya.

Pribadi yang lahir pada Rabu Pahing terkenal sebagai sosok penyabar dan suka membantu orang lain tanpa menyimpan dendam.

Dalam pergaulan sehari-hari, pemilik Rabu Pahing tampil sederhana namun memiliki kecakapan berinteraksi karena kemampuannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

Mereka yang terlahir di Rabu Pahing dikenal sebagai pekerja keras yang menghindari penundaan dan selalu fokus pada kemampuan yang dimiliki.

Berkat sikap konsisten dan ketekunan yang dimiliki, orang-orang Rabu Pahing berpotensi memperoleh penghasilan berlimpah dalam waktu singkat.