Seni Melepaskan dengan Ikhlas: 8 Cara untuk Melepaskan Apa yang Telah Anda Pikul Terlalu Lama

seseorang yang pandai melepaskan dengan ikhlas / foto: Magnific/icemanox3

JawaPos.com - Ada kalanya beban terberat dalam hidup bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan apa yang terus kita bawa setelah semuanya berlalu. Kenangan yang menyakitkan, rasa bersalah, penyesalan, harapan yang tidak terwujud, bahkan hubungan yang sudah berakhir, sering kali tetap kita genggam tanpa sadar selama bertahun-tahun.



Menurut psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah dikenalnya, bahkan ketika hal itu tidak lagi membawa kebahagiaan. Kita takut kehilangan, takut berubah, atau merasa bahwa melepaskan berarti menyerah. Padahal, melepaskan bukan berarti melupakan atau menganggap sesuatu tidak penting. Melepaskan adalah memberi diri sendiri izin untuk bergerak maju.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), terdapat delapan cara untuk akhirnya melepaskan apa yang telah Anda pikul terlalu lama.



1. Akui bahwa Anda memang sedang membawa beban



Langkah pertama menuju kebebasan adalah kejujuran terhadap diri sendiri.



Banyak orang berusaha terlihat baik-baik saja, padahal di dalam hati mereka masih menyimpan kemarahan, kekecewaan, atau luka yang belum sembuh. Mereka terus berjalan, tetapi dengan beban yang semakin berat.



Psikologi menunjukkan bahwa emosi yang ditekan tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, emosi tersebut dapat muncul dalam bentuk stres, kecemasan, mudah tersinggung, atau kelelahan mental.



Mengakui bahwa Anda masih terluka bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda cukup berani untuk menghadapi kenyataan.



2. Berhenti memaksakan penjelasan untuk semua hal



Tidak semua hal dalam hidup memiliki jawaban yang memuaskan.



Kadang-kadang hubungan berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Kesempatan hilang tanpa alasan yang masuk akal. Orang yang kita percaya bisa berubah tanpa peringatan.



Keinginan untuk terus mencari "mengapa" sering kali membuat kita terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya.



Belajar menerima bahwa beberapa hal memang tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami dapat menjadi langkah besar menuju ketenangan batin.



Penerimaan bukan berarti menyetujui apa yang terjadi, melainkan berhenti membiarkan masa lalu terus mengendalikan masa kini.



3. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah lewat



Banyak orang lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri.



Mereka terus mengulang kesalahan masa lalu dalam pikiran mereka:



"Seandainya aku melakukan hal yang berbeda."



"Seandainya aku lebih berhati-hati."



"Seandainya aku tidak mengambil keputusan itu."



Namun kenyataannya, Anda membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang Anda miliki saat itu.



Psikologi menunjukkan bahwa belas kasih terhadap diri sendiri membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional.



Memaafkan diri sendiri bukan berarti menghapus tanggung jawab, melainkan menerima bahwa manusia memang tidak sempurna.



4. Sadari bahwa memegang sesuatu terlalu lama tidak akan mengubah masa lalu



Kita sering berpikir bahwa dengan terus memikirkan sesuatu, kita dapat memperbaikinya.



Padahal, penyesalan yang dipelihara tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apa pun yang sudah terjadi.



Masa lalu adalah guru, bukan tempat tinggal.



Semakin lama kita tinggal di sana, semakin sedikit energi yang tersisa untuk membangun masa depan.



Melepaskan bukan berarti mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak penting. Melepaskan berarti berhenti memberi masa lalu kekuasaan untuk menentukan setiap langkah kita hari ini.



5. Lepaskan identitas lama yang tidak lagi sesuai dengan diri Anda



Kadang yang paling sulit dilepaskan bukanlah orang atau peristiwa, melainkan versi diri kita sendiri.



Mungkin Anda masih berpegang pada impian lama yang sudah tidak sejalan dengan kehidupan saat ini. Atau Anda masih mencoba menjadi seseorang yang sebenarnya tidak lagi mencerminkan siapa diri Anda sekarang.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa manusia terus berubah sepanjang hidupnya.



Tidak ada yang salah dengan tumbuh dan berubah.



Anda tidak harus tetap menjadi orang yang sama hanya demi memenuhi harapan lama atau membuktikan sesuatu kepada orang lain.



6. Berhenti menjadikan rasa sakit sebagai bagian dari identitas



Luka yang mendalam dapat membuat seseorang tanpa sadar mendefinisikan dirinya melalui penderitaan yang pernah dialaminya.



Mereka mulai berpikir:



"Aku orang yang selalu gagal."

"Aku orang yang selalu ditinggalkan."

"Aku memang tidak pantas bahagia."



Padahal, pengalaman buruk hanyalah bagian dari cerita hidup, bukan keseluruhan identitas Anda.



Anda bukan kegagalan yang pernah terjadi.



Anda bukan hubungan yang pernah kandas.



Anda bukan kesalahan yang pernah dibuat.



Memisahkan diri dari rasa sakit memungkinkan Anda melihat bahwa masih ada banyak bab baru yang belum ditulis.



7. Fokus pada apa yang masih bisa Anda kendalikan



Salah satu penyebab terbesar penderitaan adalah mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita.



Kita tidak bisa mengubah masa lalu.



Kita tidak bisa memaksa orang lain berubah.



Kita tidak bisa memastikan semua rencana berjalan sempurna.



Tetapi kita masih memiliki kendali atas:



Cara kita merespons keadaan.

Kebiasaan yang kita bangun setiap hari.

Orang-orang yang kita pilih untuk berada di sekitar kita.

Langkah kecil yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih baik.



Menurut psikologi, memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa dikendalikan membantu meningkatkan rasa tenang dan mengurangi kecemasan.



8. Izinkan diri Anda melangkah maju tanpa rasa bersalah



Sebagian orang merasa bersalah ketika mulai bahagia lagi.



Mereka takut bahwa melanjutkan hidup berarti melupakan seseorang atau mengkhianati masa lalu.



Padahal, hidup terus berjalan.



Menyembuhkan diri tidak berarti Anda tidak pernah mencintai.



Tertawa lagi tidak berarti Anda melupakan.



Memulai babak baru tidak berarti pengalaman lama tidak berarti apa-apa.



Anda berhak untuk bahagia tanpa harus terus membawa beban yang seharusnya sudah diletakkan sejak lama.



Penutup



Melepaskan dengan ikhlas bukanlah proses yang terjadi dalam semalam. Ini bukan tentang melupakan semua kenangan atau berpura-pura bahwa rasa sakit tidak pernah ada. Sebaliknya, ini adalah proses menerima, belajar, dan perlahan memberi ruang bagi diri sendiri untuk hidup dengan lebih ringan.



Karena pada akhirnya, kedamaian tidak selalu datang dari mendapatkan semua yang kita inginkan. Sering kali, kedamaian datang ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan.



Dan mungkin, hadiah terbesar dari melepaskan adalah menyadari bahwa Anda tidak kehilangan diri sendiri. Justru, Anda sedang memberi kesempatan kepada diri Anda untuk menemukan versi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bebas dari sebelumnya.