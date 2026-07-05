9 Weton yang Diyakini Membawa Berkah dan Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki energi baik dan membawa pengaruh positif bagi kehidupan pemiliknya.
Weton-weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan, kelancaran rezeki, dan hidup yang penuh berkah.
Menurut kepercayaan tersebut, mereka yang lahir pada weton ini diyakini lebih mudah mendapatkan peluang baik dalam berbagai aspek kehidupan.
Tak heran jika weton pembawa berkah ini sering dianggap memiliki jalan hidup yang dipenuhi limpahan rezeki.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, disebutkan bahwa ada sembilan weton yang masuk dalam kategori pembawa berkah dan rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.
1. Selasa Pon
Orang yang terlahir pada Selasa Pon memiliki kepribadian yang tangguh dan tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup.
Mereka dianugerahi jiwa kepemimpinan alami yang membuat orang lain percaya dan menghormati keputusan yang mereka ambil.
Keberanian dan keteguhan hati yang dimiliki ternyata dibarengi dengan perlindungan supernatural dari kekuatan alam semesta.
Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mereka kerap menemukan solusi dari permasalahan melalui cara-cara yang tidak pernah terduga sebelumnya.
Keberuntungan finansial dan hubungan sosial yang harmonis selalu mengiringi perjalanan hidup mereka hingga membuat segala urusan berjalan dengan lancar.
2. Minggu Wage
Minggu Wage dikenal memiliki pancaran energi positif yang sangat mengagumkan hingga membuat siapa saja merasa tenang ketika berada di sekitar mereka.
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