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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 22.45 WIB

Disayang Keluarga, 7 Shio Ini Terlahir dengan Membawa Berkah

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam setiap keluarga, biasanya ada sosok yang menjadi penopang utama dalam urusan rezeki.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang terus berusaha, bekerja keras, dan mendoakan agar kehidupan keluarga tetap berjalan dalam kecukupan.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peran seperti “mesin uang” keluarga, yakni pembawa berkah sekaligus penggerak kemakmuran.

Sosok dengan shio ini tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Mengutip dari NauraKom, mereka dianggap sebagai penarik rezeki yang membawa dampak positif bagi lingkaran keluarga dan kehidupannya.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal karena kepandaiannya dalam menyusun strategi, mengatur keuangan, dan menggandakan peluang.

Mereka jarang sekali kehabisan akal. Bahkan dalam kondisi sempit sekalipun, mereka mampu memutar keadaan menjadi peluang emas. 

Dalam hal keluarga, mereka sering menjadi tulang punggung. Tidak banyak bicara tapi tindakannya membawa banyak keberkahan.

2. Kerbau

Editor: Setyo Adi Nugroho
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