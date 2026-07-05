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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 20.38 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Menuju Kemakmuran di Tahun 2026

ilustrasi panen rezeki (Freepik) - Image

ilustrasi panen rezeki (Freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 diperkirakan membawa peluang besar bagi sejumlah zodiak, khususnya dalam urusan finansial.

Menurut ramalan astrologi, ada beberapa zodiak yang berpotensi meraih rezeki berlimpah, mengalami perkembangan karier, serta menuai kesuksesan dalam bisnis.

Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, mereka disebut memiliki kesempatan untuk naik tingkat secara ekonomi dan menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, ada lima zodiak yang diramal akan panen rezeki di tahun 2026.

1.       Leo

Leo memasuki tahun 2026 dengan sorotan yang tidak selalu menyenangkan. Tahun ini membuka kenyataan bahwa pengakuan sejati tidak selalu datang dari tepuk tangan.

Nasib zodiak leo terlihat jelas ketika ego mereka diuji. Leo yang mau belajar rendah hati justru mendapatkan posisi lebih kuat.

Dalam karir, tanggung jawab besar datang tanpa peringatan. Dalam cinta , hubungan palsu akan runtuh.

Sementara hubungan yang dibangun dengan kejujuran menjadi lebih dalam. Tahun ini membentuk zodiak leo menjadi pemimpin sejati, bukan hanya simbol kekuatan.

2.       Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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