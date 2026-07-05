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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 5 Juli 2026 | 17.10 WIB

Kesuksesan Kian Dekat! 5 Shio Ini Berpotensi Meraih Kemajuan Besar dalam Karier dan Keuangan Mulai 5 Juli 2026

Ilustrasi shio yang finansialnya semakin membaik. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang finansialnya semakin membaik. (Magnific)

JawaPos.Com - Perubahan energi yang dipercaya mulai terasa pada 5 Juli 2026 diperkirakan membawa angin segar bagi sejumlah shio. 

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pergantian energi sering dikaitkan dengan terbukanya peluang baru dalam karier, keuangan, hingga perkembangan usaha. 

Bagi sebagian orang, periode ini menjadi waktu yang tepat untuk memulai langkah baru, mengambil keputusan penting, atau memanfaatkan kesempatan yang selama ini belum muncul.

Keberuntungan tentu tidak datang begitu saja. Kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang tetap menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan. 

Namun, ramalan shio kerap dijadikan sebagai motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Dilansir dari Yourtango, inilah lima shio yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan dalam karier sekaligus menikmati kondisi finansial yang semakin baik mulai 5 Juli 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki karakter yang percaya diri, berani, dan mampu memimpin dengan baik. 

Editor: Novia Tri Astuti
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