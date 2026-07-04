Jatuh Bangun Membangun Karier, 6 Weton Ini Bakal Bangkit Menuju Kesuksesan

Ilustrasi puncak kesuksesan finansial (Magnific)
JawaPos.com – Menurut kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton diprediksi segera meninggalkan masa-masa sulit yang telah lama mereka jalani.
Setelah melalui berbagai tantangan dan rintangan, pemilik weton tersebut diyakini akan memasuki fase kehidupan yang lebih baik dengan peluang meraih keberhasilan yang semakin terbuka.
Berbagai kesulitan yang sebelumnya menghambat perjalanan mereka disebut akan berganti dengan datangnya rezeki, kemajuan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Ramalan Primbon Jawa juga menggambarkan masa depan mereka dipenuhi berbagai pencapaian positif serta perubahan yang membawa harapan baru.
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Mengutip kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang diramalkan mampu bangkit dari keterpurukan dan melangkah menuju kesuksesan.
1. Rabu Pahing
Rabu Pahing memiliki karakter yang berani dan penuh keyakinan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi situasi sulit dan selalu berusaha menghadapinya dengan kepala tegak.
Keberanian alami yang dimiliki menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku.
Meskipun perjalanan hidup tidak selalu berjalan lancar, kekuatan mental yang kuat membuat mereka mampu bangkit dari setiap kegagalan.
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