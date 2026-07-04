Cek Ramalan Peruntungan Zodiak Pekan Ini: Karier, Keuangan, dan Asmara 6 Zodiak Berubah Drastis!

Ilustrasi simbol tanda bintang dalam astrologi./(Magnific/Freepik)
JawaPos.com — Tidak sedikit orang memanfaatkan ramalan zodiak sebagai hiburan sekaligus bahan refleksi sebelum menjalani aktivitas selama sepekan.
Meski bukan acuan mutlak, banyak orang merasa pesan yang disampaikan dapat menjadi pengingat untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan.
Pekan ini menghadirkan dinamika yang berbeda bagi setiap zodiak. Ada yang didorong untuk lebih berani menyampaikan ide, sementara yang lain justru diminta bersabar dan menyusun strategi sebelum bertindak agar hasil yang diperoleh lebih optimal.
Selain urusan karier, kondisi keuangan dan hubungan asmara juga diperkirakan mengalami perubahan. Sikap, cara berkomunikasi, hingga kemampuan mengendalikan emosi menjadi faktor yang memengaruhi jalannya minggu ini.
Dilansir dari laman Chatelaine, Jumat (3/7), berikut ramalan zodiak minggu ini untuk Aries hingga Virgo, mulai dari karier, keuangan, asmara, hari baik, warna keberuntungan, hingga angka keberuntungan.
1. Aries (21 Maret–19 April)
Ketidakpastian yang muncul justru dapat menjadi kesempatan untuk menyusun strategi yang lebih matang.
Dalam urusan karier, hindari mengambil keputusan secara tergesa-gesa sebelum seluruh informasi yang dibutuhkan benar-benar lengkap. Kondisi keuangan relatif aman selama Anda mampu menunda pembelian dalam jumlah besar.
Sementara itu, hubungan asmara berkembang lebih sehat ketika masing-masing pihak saling menghargai ruang pribadi. Hari baik: Kamis. Warna bahagia: jingga terakota. Angka keberuntungan: 7.
2. Taurus (20 April–20 Mei)
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