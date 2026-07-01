Sangat Langka! 5 Weton Ini Paling Beruntung dalam Hal Apapun

Weton langka yang paling beruntung kata Primbon Jawa
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, tidak semua weton memiliki kombinasi neptu dan energi yang umum ditemui.
Beberapa di antaranya justru tergolong langka karena perpaduan hari dan pasaran kelahirannya jarang terjadi.
Meski demikian, kelangkaan tersebut dipercaya membawa keistimewaan tersendiri bagi pemiliknya.
Weton-weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan besar, mulai dari rezeki yang lancar, kekuatan spiritual yang tinggi, hingga perlindungan yang diyakini bersifat gaib.
Dalam banyak kepercayaan, rezeki mereka kerap datang secara tidak terduga, dan kehidupan finansialnya dipercaya meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada fase kedewasaan.
Karena itu, pemilik weton langka ini kerap dipandang sebagai sosok yang memiliki jalan hidup istimewa dan penuh keberkahan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Primbon Jawa Channel pada Rabu (1/7), terdapat lima weton langka yang disebut sebagai yang paling beruntung menurut Primbon Jawa.
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