4 Zodiak yang Takut Kehadirannya Justru Dianggap Mengganggu, Merasa Tidak Diinginkan dan Insecure Parah

JawaPos.com-Beberapa zodia memiliki perasaan negatif lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

Mereka cenderung overthinking pada setiap ucapan orang lain, bahkan langsung berasumsi kepada hal-hal terburuk disaat mereka tidak mendapatkan respon yang mereka inginkan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang selalu khawatir bahwa kehadiran mereka tidak pernah diinginkan.

Cancer

Cancer akan mengingat kembali setiap interaksi yang pernah terjadi. Mereka juga cenderung overthinking dan insecure. Bukan karena mereka tidak mempercayai anda, namun mereka hanya terlalu peduli, sehingga bayangan harus menjalani hidup tanpa orang yang mereka cintai selalu menghantui pikiran.

Taurus

Taurus memang tidak selalu menerima setiap ajakan untuk berkumpul karena mereka memiliki batasan pribadi yang jelas dan tidak ragu untuk mempertahankannya. Taurus tetap ingin merasa dilibatkan dan dianggap bagian dari lingkungan pertemanan.

Scorpio

Scorpio sering merasa dirinya tidak benar-benar diinginkan. Itulah sebabnya mereka selalu menjaga jarak dan berhati-hati dalam membuka hati. Mereka tidak ingin memberikan terlalu banyak perasaan kepada orang yang salah atau mencintai lebih besar daripada yang mereka terima.

Aquarius