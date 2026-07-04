4 Zodiak yang Takut Kehadirannya Justru Dianggap Mengganggu, Merasa Tidak Diinginkan dan Insecure Parah

Ilustrasi seorang yang insecure/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodia memiliki perasaan negatif lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
Mereka cenderung overthinking pada setiap ucapan orang lain, bahkan langsung berasumsi kepada hal-hal terburuk disaat mereka tidak mendapatkan respon yang mereka inginkan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang selalu khawatir bahwa kehadiran mereka tidak pernah diinginkan.
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Cancer
Cancer akan mengingat kembali setiap interaksi yang pernah terjadi. Mereka juga cenderung overthinking dan insecure. Bukan karena mereka tidak mempercayai anda, namun mereka hanya terlalu peduli, sehingga bayangan harus menjalani hidup tanpa orang yang mereka cintai selalu menghantui pikiran.
Taurus
Taurus memang tidak selalu menerima setiap ajakan untuk berkumpul karena mereka memiliki batasan pribadi yang jelas dan tidak ragu untuk mempertahankannya. Taurus tetap ingin merasa dilibatkan dan dianggap bagian dari lingkungan pertemanan.
Scorpio
Scorpio sering merasa dirinya tidak benar-benar diinginkan. Itulah sebabnya mereka selalu menjaga jarak dan berhati-hati dalam membuka hati. Mereka tidak ingin memberikan terlalu banyak perasaan kepada orang yang salah atau mencintai lebih besar daripada yang mereka terima.
Aquarius
Aquarius bukan tipe orang yang ingin selalu mengikuti arus atau berusaha untuk diterima semua orang. Pada umumnya, aquarius baik-baik saja menjalani banyak hal seorang diri. Namun, karena merasa berada dari kebanyakan orang di sekitarnya, terkadang mereka juga berpikir bahwa keberadaan mereka tidak benar-benar diinginkan.
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