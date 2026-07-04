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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 4 Juli 2026 | 19.48 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi hari yang penuh tantangan bagi zodiak sagitarius. Masalah yang terjadi pada beberapa hari terakhir, mungkin telah membuat sagitarius kewalahan. Cobalah untuk tetap tenang dan gigih menghadapi kesulitan.

Sagitarius harus cukup sabar untuk mengatasi tantangan hidup. Situasi ini akan segera berubah dan sagitarius bisa mendapatkan hari yang lebih baik dalam waktu dekat. Selain itu, pertahankan kesabaranmu untuk mengatasi masalah.

Kemungkinan, zodiak capricorn akan merasa nyaman hari ini. Hari ini indah untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam hidup. Izinkan diri sendiri untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa kini. 

Momen-momen ini harus diingat untuk waktu yang lama, dan capricorn harus memastikan bahwa perbedaan ditangani dengan benar. Ingatlah bahwa terlepas dari keadaan, orang-orang yang capricorn sayangi akan selalu ada untuk sebagai pendukung, jadi pertahankan hubunganmu dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius merasa bahagia karena pilihan pasangan saat ini mendapat persetujuan dari keluarga. Terkait karir, jangan membiarkan hal negatif membuatmu patah semangat tidak tidak bangga pada diri sendiri.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit pada punggung. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan imbalan berupa promosi dan diberi tanggung jawab tambahan di tempat kerja.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius akan merasakan kebahagiaan luar biasa karena pilihan pasangan saat ini telah mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Hal ini akan membuat segalanya jauh lebih mudah bagi sagitarius di masa depan. Sagitarius dapat mulai merencanakan pernikahan dan perayaan terkait hal ini.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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