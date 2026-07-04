Ramalan Zodiak Capricorn 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini kemungkinan, zodiak capricorn akan merasa nyaman hari ini. Hari ini indah untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam hidup. Izinkan diri sendiri untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa kini.

Momen-momen ini harus diingat untuk waktu yang lama, dan capricorn harus memastikan bahwa perbedaan ditangani dengan benar.

Ingatlah bahwa terlepas dari keadaan, orang-orang yang capricorn sayangi akan selalu ada untuk sebagai pendukung, jadi pertahankan hubunganmu dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dengan pasangan tentang acara pernikahan mendatang. Terkait karir, capricorn perlu kembali tenang dan menyusun strategi setelah mengalami periode yang menegangkan di tempat kerja.

Sementara itu, bersantailah dan lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Terkait keuangan, pastikan menguasai semua proyek dan jangan melewatkan keputusan untuk mengatasi situasi sulit saat bekerja.

Cinta Capricorn

Jika sudah bertunangan, hari ini capricorn akan merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dengan pasangan mengenai acara pernikahan yang akan datang.