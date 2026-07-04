Ramalan Zodiak Scorpio 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak scorpio mungkin merasakan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Emosi scorpio terasa di luar kendali dan semangat dalam hidup scorpio tampak hilang.

Cobalah untuk tenang dan merenungkan alasan di balik ketidakpuasan ini. Temukan solusi untuk keadaan saat ini, daripada terus larut dalam emosi dan energi negatif. Ingat, hal ini akan segera berlalu, jadi scorpio harus tetap optimis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 4 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Keputusan mengenai pertunangan atau pernikahan zodiak scorpio dengan pasangan akan terselesaikan hari ini. Terkait karir, waspadalah pada rekan kerja yang terus mencoba mengalihkan perhatian scorpio dari pekerjaan.

Sementara itu, masalah dengan tekanan darah teratasi berkat perubahan gaya hidup yang scorpio lakukan. Pada ranah keuangan, berpikirlah inovatif untuk mencapai tujuan keuangan karena kerja keras scorpio akan benar-benar membuahkan hasil.

Cinta Scorpio

Jika pertunangan atau pernikahan scorpio dengan pasangan telah lama tertunda, hari ini kesepakatan tersebut dapat diselesaikan.

Ini adalah hari yang baik untuk melakukan diskusi mengenai hal itu, karena akan membuahkan hasil yang baik jika diselesaikan saat ini.