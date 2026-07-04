Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries memiliki peluang besar di semua bidang, sehingga membuat bahagia dan penuh harapan. Namun aries juga harus menghadapi situasi sulit karena transit ini, yang mungkin menyebabkan stres.

Sisi positifnya, ini akan membawa aries menuju kejayaan. Aries akan merasa puas jika menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Perubahan signifikan dalam keadaan saat ini, akan memaksa aries untuk mempertimbangkan kembali rencana yang dimiliki.

Zodiak taurus mungkin kurang percaya diri dan marah tentang beberapa bagian dalam hidup. Kemungkinan, aspek-aspek tertentu dalam hidup taurus tidak selaras dengan tujuan.

Alih-alih menyerah pada pikiran negatif ini, dorong diri sendiri untuk mencari peristiwa yang mengubah hidup dan jelajahi area baru dalam hidup. Jangan takut untuk bermimpi dan jangan percaya bahwa mimpi akan selalu di luar jangkauan.

Tidak ada yang dapat menghentikan taurus, jika taurus mampu bekerja dengan cermat dan selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Pesona yang zodiak aries pancarkan akan memengaruhi dan menarik perhatian seseorang tanpa disadari. Terkait karir, cobalah untuk memenangkan hati orang-orang yang iri dengan karisma dan pesonamu.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan profesional yang berkualifikasi saat aries ingin menjelajahi berbagai pilihan pengobatan. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.