Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa sedih hari ini. Jika memiliki keputusan penting yang harus diambil, sebaiknya tunda saja.

Kemungkinan, libra akan menghadapi kesulitan dalam memilih antara keluarga dan teman. Keseimbangan adalah kunci dalam situasi ini, jadi tidak perlu khawatir. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk bersantai dan memulihkan diri.

Hari ini, zodiak scorpio mungkin merasakan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Emosi scorpio terasa di luar kendali dan semangat dalam hidup scorpio tampak hilang.

Cobalah untuk tenang dan merenungkan alasan di balik ketidakpuasan ini. Temukan solusi untuk keadaan saat ini, daripada terus larut dalam emosi dan energi negatif. Ingat, hal ini akan segera berlalu, jadi scorpio harus tetap optimis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 4 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra tidak akan menghadapi hambatan besar dan mendapatkan hasil diskusi pernikahan sesuai harapan. Terkait karir, ambil langkah-langkah untuk menetralisir upaya pesaing yang mencoba menjatuhkanmu.

Sementara itu, libra harus lebih berhati-hati dan melakukan pencegahan agar sakit punggung atau nyeri leher tidak kambuh lagi. Terkait keuangan, kemampuan libra dalam beradaptasi akan membantu mencapai target yang diinginkan.

Cinta Libra