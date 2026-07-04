Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Leo dan Virgo. / freepik
JawaPos.com - Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak leo mungkin bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang paling tidak terduga. Kalian berdua akan memiliki banyak kesamaan, dan leo mungkin ingin membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih serius.
Hubungan ini mungkin berkembang dan dapat diandalkan di masa depan. Bersenang-senanglah karena kehidupan cinta leo sedang terpengaruh secara positif.
Zodiak virgo perlu melakukan upaya ekstra untuk membantu anggota keluarga. Meskipun mereka tidak mengatakannya, anggota keluarga menginginkan kehadiran virgo saat ini.
Manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kesehatan dan kondisi mental mereka. Virgo juga akan merasa senang telah menghabiskan waktu bersama anggota keluarga di penghujung hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo seharusnya tidak menyerah pada tekanan dari luar dan mengikuti intuisi sendiri mengenai kehidupan asmara. Terkait karir, tenangkan pikiran dan jangan biarkan tekanan dari pesaing membuatmu patah semangat.
Sementara itu, istirahat akan membantu mengurangi ketegangan pada otot dan membuat leo merasakan peningkatan mobilitas. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.
Cinta Leo
Leo mungkin merasa bingung mengenai kondisi hubungan saat ini karena berada di bawah tekanan orang tua. Jangan menyerah pada tekanan dari luar dan ikuti intuisimu. Pada akhirnya, leo akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasangan saat ini.
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