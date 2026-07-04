Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)
JawaPos.com - Zodiak gemini akan merasa lebih dekat dengan orang-orang terkasih. Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan di rumah, dan semua orang dalam suasana hati yang baik.
Ini adalah hari yang sangat baik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain itu, ini akan menjadi hari yang indah untuk bersantai, merayakan, dan mengisi kembali energi untuk hari-hari mendatang.
Zodiak cancer merasa lelah dan tegang karena pertengkaran yang baru-baru ini. Namun, cancer harus menghindari memikirkan hal-hal tersebut demi ketenangan batin.
Pergilah berlibur seharian bersama orang-orang terkasih atau lakukan apa pun yang disukai. Hal-hal ini dapat membantu cancer menjadi tenang dan rileks.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu beristirahat dari urusan percintaan hari ini dan melakukan aktivitas yang menggembirakan. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantai karena pesaing sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkanmu.
Sementara itu, cobalah menyelidiki terapi alternatif serta cara-cara baru untuk mengobati sakit yang diderita. Terkait keuangan, gemini perlu mengiklankan perusahaan dan layanan untuk menambah kesuksesan finansial.
Cinta Gemini
Planet-planet membuat gemini ingin bersantai hari ini. Cobalah mengajak beberapa teman untuk pergi menonton film atau makan malam. Aktivitas-aktivitas ini akan membawa kegembiraan, karena kegiatan rekreasi diindikasikan sangat menyenangkan saat ini. Beristirahatlah dari urusan percintaan hari ini.
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