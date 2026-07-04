Ramalan Zodiak Aquarius 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak aquarius mungkin menghadapi masalah terkait kesehatan dan tekanan yang terus berlanjut.

Hari ini, aquarius mungkin merasa frustrasi karena usaha di tempat kerja tidak membuahkan hasil. Bersabarlah dan terus curahkan hati dan jiwamu ke dalam pekerjaan.

Selain itu, diindikasikan akan terjadi pertemuan di rumah aquarius hari ini. Ini akan menjadi kesempatan bagi aquarius untuk melupakan kekhawatiran dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin akan disibukkan untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Terkait karir, tunjukkan keterampilanmu untuk membangun tim saat membutuhkan dukungan dari anggota tim.

Sementara itu, lakukan pengendalian pola makan untuk membantu menurunkan berat badan. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan keuntungan jika berinvestasi di industri pasar saham saat ini.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin sangat sibuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Jika masih lajang, aquarius mungkin akan sangat terlibat dalam persiapan pernikahan teman dekat.