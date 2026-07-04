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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 4 Juli 2026 | 18.36 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik)

JawaPos.com - Perluas pikiranmu hingga batas terjauhnya hari ini, zodiak virgo. Ada peluang luar biasa yang terbuka, dimana virgo dapat membuat kemajuan besar di bidang kreatif, terutama musik. 

Ambil alat musik, jelajahi toko musik, atau dengarkan daftar putar favoritmu. Beri ruang bagi jiwa seni di dalam dirimu untuk berkreasi. Tetapkan tujuan dan jangan berhenti sampai kamu mencapainya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Diskusi pernikahan zodiak virgo dan pasangan akan berjalan lancar sesuai harapan. Mengenai karir, bangun reputasi positif dengan selalu konsisten dan menggunakan taktik untuk menangani kolega dan pesaing.

Sementara itu, biasakan diri untuk duduk dengan postur yang baik untuk menghindari masalah punggung. Terkait keuangan, gunakan keterampilan berkomunikasimu untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang bergengsi.

Cinta Virgo

Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, maka hal tersebut berjalan lancar sesuai harapan virgo. Hambatan besar yang sebelumnya ditemui akan teratasi dengan usaha, dan virgo dapat mengharapkan hasil baik yang telah diupayakan.

Karir Virgo

Virgo mampu mengungguli pesaing pada hari ini. Upaya konsisten di tempat kerja serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, telah memberi virgo reputasi positif. Pesaing akan kesulitan merusak reputasi ini dan virgo akan unggul dalam situasi sulit apa pun yang dihadapi.

Editor: Hanny Suwindari
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