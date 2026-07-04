Ramalan Zodiak Taurus 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Mimpi zodiak taurus tidak akan menjadi kenyataan, kecuali kamu percaya dan mewujudkannya. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu.

Namun, sadarilah bahwa taurus dapat mencapainya dengan berbagai cara. Langkah pertamanya adalah dengan percaya pada diri sendiri. Segala sesuatu mungkin terjadi. Hari ini tepat untuk membiarkan imajinasimu menentukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus merasa terkejut karena pasangan akan mengungkapan cinta dengan penuh perhatian. Terkait karir, jangan biarkan rasa puas diri menghambat kemajuan dan teruslah bekerja keras untuk menghadapi situasi yang sulit.

Sementara itu, cobalah mencari pengobatan alternatif untuk mengatasi beberapa penyakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, taurus mungkin membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik untuk mendapatkan promosi yang diinginkan

Cinta Taurus

Hari ini, pasangan akan mengejutkan taurus dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Taurus akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena bahagia dengan hubungan saat ini.

Balaslah hal yang sama kepadanya, karena itu akan membantu hubunganmu untuk tumbuh dan berkembang.