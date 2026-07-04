Ramalan Zodiak Gemini 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika orang-orang mengganggu atau mempersulit penampilanmu hari ini, abaikan saja mereka. Zodiak gemini berhak menjalani hidup dengan cara yang diinginkan. Bebaslah menjadi siapa pun yang diinginkan hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 4 Juli 2026

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu beristirahat dari urusan percintaan hari ini dan melakukan aktivitas yang menggembirakan. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantai karena pesaing sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkanmu.

Sementara itu, cobalah menyelidiki terapi alternatif serta cara-cara baru untuk mengobati sakit yang diderita. Terkait keuangan, gemini perlu mengiklankan perusahaan dan layanan untuk menambah kesuksesan finansial.

Cinta Gemini

Planet-planet membuat gemini ingin bersantai hari ini. Cobalah mengajak beberapa teman untuk pergi menonton film atau makan malam.

Aktivitas-aktivitas ini akan membawa kegembiraan, karena kegiatan rekreasi diindikasikan sangat menyenangkan saat ini. Beristirahatlah dari urusan percintaan hari ini.

Karir Gemini