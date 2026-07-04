Ramalan Zodiak Leo 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah hari zodiak leo untuk bermimpi besar. Pikirkan tentang apa yang paling diinginkan dalam hidup. Arahkan panah ke bintang-bintang dan tarik busurmu sejauh mungkin.

Tidak ada batasan tentang seberapa jauh leo bisa pergi. Satu-satunya batasan leo adalah imajinasi. Jangan khawatir jika rencanamu tampaknya tidak masuk akal. Lebih khawatirkan apa yang diinginkan dan kurangi kekhawatiran tentang bagaimana akan mendapatkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo seharusnya tidak menyerah pada tekanan dari luar dan mengikuti intuisi sendiri mengenai kehidupan asmara. Terkait karir, tenangkan pikiran dan jangan biarkan tekanan dari pesaing membuatmu patah semangat.

Sementara itu, istirahat akan membantu mengurangi ketegangan pada otot dan membuat leo merasakan peningkatan mobilitas.

Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Cinta Leo

Leo mungkin merasa bingung mengenai kondisi hubungan saat ini karena berada di bawah tekanan orang tua. Jangan menyerah pada tekanan dari luar dan ikuti intuisimu. Pada akhirnya, leo akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasangan saat ini.