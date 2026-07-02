Kaya Raya di Depan Mata, 4 Shio Ini Punya Potensi Naik Kelas Jadi Sultan!

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, termasuk dalam aspek keuangan dan kemakmuran.

Sejumlah shio disebut-sebut akan mendapatkan peningkatan rezeki yang signifikan dalam waktu dekat.

Perubahan ini digambarkan sebagai hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan, sehingga membawa mereka dari kehidupan sederhana menuju kondisi yang lebih baik dan sejahtera.

Selain usaha yang konsisten, keberuntungan juga diyakini turut berperan dalam mendukung pencapaian tersebut.

Mengutip kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat empat shio yang diprediksi akan memperoleh kekayaan berkat kombinasi usaha dan keberuntungan yang berpihak dalam waktu dekat.

1. Shio Tikus

Shio Tikus adalah simbol kecerdikan, strategi, dan kelincahan. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam.

Banyak orang lahir di bawah Shio ini yang sukses bukan karena warisan, tapi karena kemampuan luar biasa membaca peluang.

Di usia muda mereka sering mengalami pasang surut bahkan gagal berulang kali, tapi setiap kegagalan justru membuat mereka makin pintar. Shio Tikus sangat pandai mengatur uang dan tahu bagaimana membuat yang kecil menjadi besar.