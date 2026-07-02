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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 3 Juli 2026 | 03.53 WIB

Menuju Sukses dan Kemapanan, 6 Shio Ini Langkahnya Makin Stabil di Masa Depan

Ilustrasi Shio yang kaya dan sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang kaya dan sukses. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, shio tertentu sering dikaitkan dengan perjalanan hidup yang stabil dan penuh perkembangan positif menuju kesuksesan serta kemapanan.

Stabilitas ini diyakini menjadi salah satu faktor yang membantu seseorang menjalani proses panjang dalam mencapai tujuan hidupnya.

Dengan ketekunan dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan, beberapa shio dipercaya memiliki energi yang mendukung langkah mereka agar tetap konsisten dalam meraih kemajuan.

Mengutip kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki perjalanan hidup semakin stabil menuju kesuksesan dan kemapanan.

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi disertai kesabaran luar biasa dalam menghadapi setiap tantangan hidup.

Mereka tidak pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan, selalu memperhitungkan setiap langkah dengan cermat dan teliti.

Menjelang akhir tahun ini, energi positif mengalir deras menuju mereka yang membawa berkah dalam segala aspek kehidupan.

Segala usaha yang dijalankan, baik dalam dunia bisnis maupun karier profesional, mulai membuahkan hasil yang sangat memuaskan.

Peluang kolaborasi besar bahkan bisa muncul dari sosok yang selama ini tidak pernah mereka duga sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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