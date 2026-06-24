Jika Anda Merasa Selalu Diperhatikan di Tempat Umum, Menurut Psikologi Anda Mungkin Menunjukkan 6 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya

Ilustrasi seseorang yang merasa menjadi pusat perhatian di tempat umum (Freepik/Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda duduk di kafe, berdiri di halte, atau berjalan di pusat perbelanjaan, lalu tiba-tiba merasa seolah-olah semua mata sedang tertuju pada Anda? Ketika Anda menoleh, ternyata memang ada orang yang sedang melihat ke arah Anda. Situasi seperti ini sering kali memicu dua reaksi yang bertolak belakang: membuat kita mendadak sangat percaya diri, atau sebaliknya, memicu rasa cemas yang tidak nyaman.
Dalam dunia psikologi, perasaan "selalu diperhatikan" ini bukan sekadar masalah penampilan atau kebetulan belaka. Sering kali, tanpa disadari kita menunjukkan perilaku tertentu yang secara tidak langsung menarik perhatian orang di sekitar. Menariknya, perilaku tersebut tidak selalu bermakna negatif. Beberapa di antaranya justru mencerminkan kualitas psikologis yang kuat dalam diri Anda.
Dilansir dari Geediting, jika Anda sering merasa menjadi pusat perhatian di tempat umum, menurut psikologi bisa jadi Anda sedang menunjukkan enam perilaku berikut ini tanpa Anda sadari.
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1. Bahasa Tubuh yang Terlalu Ekspresif
Psikologi sosial menjelaskan bahwa manusia sangat peka terhadap gerakan tubuh. Orang dengan bahasa tubuh yang ekspresif seperti gerakan tangan aktif, postur tubuh terbuka, atau cara berjalan yang tegas secara alami lebih mudah menarik perhatian.
Anda mungkin tidak merasa sedang "mencari sorotan", tetapi tubuh Anda berbicara lebih keras daripada yang Anda kira. Saat kebanyakan orang bergerak dengan ritme datar dan cenderung menutup diri, bahasa tubuh yang hidup akan tampak kontras. Kontras inilah yang sering memicu tatapan, bahkan tanpa niat apa pun dari orang yang melihat.
2. Kontak Mata yang Tidak Sengaja Terlalu Lama
Dalam psikologi komunikasi, kontak mata adalah sinyal sosial yang sangat kuat. Jika Anda termasuk orang yang refleks menatap sekitar, menatap wajah orang lain, atau tidak cepat mengalihkan pandangan, orang-orang akan lebih mudah menyadari keberadaan Anda.
Sering kali, tatapan yang kita rasa "mereka melihat saya" justru dimulai dari kebiasaan kita sendiri yang lebih dulu melakukan kontak mata. Otak manusia cenderung merespons tatapan dengan tatapan balik. Akibatnya, tercipta ilusi bahwa banyak orang memperhatikan Anda, padahal itu adalah interaksi visual dua arah yang singkat.
3. Aura Percaya Diri yang Terpancar Diam-Diam
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