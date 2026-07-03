Rezekinya Bakal Lancar, 3 Weton Ini Diprediksi Bangkit dari Kesulitan Ekonomi

JawaPos.com -- Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau hari kelahiran dipercaya berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk peruntungan dan rezeki seseorang. Sejumlah weton diyakini sedang memasuki fase yang lebih baik sehingga berpeluang memperoleh keberuntungan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Setelah melewati berbagai tantangan finansial, pemilik weton tertentu dipercaya mulai merasakan perubahan yang lebih positif. Fase ini disebut membawa peluang rezeki yang lebih terbuka serta kondisi keuangan yang berangsur membaik.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang diprediksi bangkit dari kesulitan ekonomi dan mulai memperoleh kelancaran rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Senin Pon merupakan salah satu weton yang dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat dan pekerja keras.

Hari Senin melambangkan permulaan, energi baru, dan motivasi. Sedangkan pasaran Pon melambangkan stabilitas, keseimbangan, dan keberuntungan dalam hal materi.

Kombinasi Senin Pon dipercaya memberikan dorongan kuat untuk memulai usaha dan mendapatkan rezeki secara perlahan tapi pasti. Biasanya orang dengan weton Senin Pon dikenal tekun, ulet, dan pekerja keras.

Mereka tidak mudah menyerah dan mampu mencari peluang, meskipun dalam situasi sulit. Sikap pantang menyerah ini membawa keberhasilan finansial seiring waktu.

Belakangan ini diprediksi bahwa para pemilik weton Senin Pon akan mendapatkan peluang besar dalam karir atau usaha mereka.