3 Weton yang Keberuntungannya Ada di 2026, Siap-Siap Hidupnya Dihujani Rezeki Hingga Akhir Tahun

JawaPos.com - Menurut ramalan primbon Jawa, sejumlah weton ini diaktakan akan dinaungi keberuntungan di tahun 2026 ini.

Beberapa orang yang terpilih dikatakan akan menjalani hidup yang berbeda berkat kemudahan rezeki yang dirasakan.

Berbagai macam rezeki yang datang dalam berbagai bentuk dimungkinkan hadir menjadi salah satu hadiah atau berkat yang datang di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan keberuntungannya ada di 2026 sehingga hidupnya bisa dihujani rezeki hingga akhir tahun.

1. Weton Sabtu Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Wage diyakini dianugerahi pembawaan yang tenang.

Pada tahun 2026 yang penuh dengan gejolak ini, mereka diramalkan akan jadi salah satu pihak yang akan mendulang banyak cuan.

Hal tersebut dikarenakan, mereka senantiasa bisa melewati serangkaian keadaan atau hambatan yang datang.

Keberhasilan melewati masalah pun membuat usaha mereka lancar dan bahkan berlari kencang meninggalkan kompetitor.