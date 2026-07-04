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Minggu, 5 Juli 2026 | 06.17 WIB

3 Weton yang Bakal Makin Sejahtera Hidupnya di Tahun 2026, Kekayaannya Berkembang di Banyak Tempat

Weton yang diramalkan bakal makin sejahtera hidupnya di tahun 2026 saat kekayaannya berkembang di banyak tempat. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal makin sejahtera hidupnya di tahun 2026 saat kekayaannya berkembang di banyak tempat. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, akan ada sejumlah pihak yang hidupnya dekat dengan kekayaan di tahun 2026 ini.

Pada periode ini, seseorang dimungkinkan memperoleh banyak rezeki hingga kekayaannya bisa tumbuh luar biasa.

Malahan, orang-orang yang semula lemah secara ekonomi pun dimungkinkan bisa mengubah nasib melalui serangkaian kesempatan yang datang di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan bakal makin sejahtera hidupnya di tahun 2026 saat kekayaannya berkembang di banyak tempat.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin pahing diyakini banyak dikarunia keerdasan di atas rata-rata.

Hal ini membuat banyak orang yang berweton satu ini bisa menggapai kesuksesan tatkala beranjak dewasa.

Tidak terkecuali pada apa yang mungkin bisa mereka raih dan peroleh di tahun 2026 ini, di mana kesejahteraan hidup bisa didapatkan.

Banyak rezeki dimungkinkan hadir dari banyak jalan tidak terbatas pada satu jalur saja sehingga pendapatan pun bisa bertambah.

2. Weton Kamis Legi 

Editor: Hanny Suwindari
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