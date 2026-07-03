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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.35 WIB

Keberkahan Melekat Padanya, 5 Shio Ini Diramalkan Bisa Buka Pintu Rezeki Orang Tuanya

5 Shio yang Bawa Rezeki Bagi Orang Tua - Image

5 Shio yang Bawa Rezeki Bagi Orang Tua

JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam astrologi Tionghoa, Shio tidak hanya mencerminkan karakter dan perjalanan hidup seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki pengaruh terhadap energi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga.

Bahkan, beberapa Shio diyakini membawa keberuntungan, kelimpahan rezeki, serta kemakmuran bagi orang tua mereka.

Mengutip informasi dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima Shio yang diperkirakan memiliki keberuntungan besar dan mampu menghadirkan rezeki bagi keluarganya, khususnya orang tua.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci khusus yang lahir pada tahun 1975 elemen kayu, 1987 elemen api, 1999 elemen tanah, dan tahun 2011 elemen logam.

Pemilik Shio Kelinci merupakan Shio yang paling beruntung dalam sistem astrologi Tionghoa. Mereka memiliki ciri khas yang lembut, cerdas, dan peka terhadap perasaan orang lain.

Anak yang lahir dalam Shio Kelinci dipercaya akan membawa keberuntungan bagi orang tuanya, terutama dalam hal keuangan.

Mereka juga disebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien.

2. Shio Kuda

Selanjutnya yaitu Shio Kuda yang diprediksi membawa banyak rezeki dan keberuntungan bagi orang tua. Khusus yang lahir pada tahun 1978 elemen tanah, 1990 elemen logam, 2002 elemen air, dan tahun 2014 elemen kayu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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