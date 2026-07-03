Keberkahan Melekat Padanya, 5 Shio Ini Diramalkan Bisa Buka Pintu Rezeki Orang Tuanya

5 Shio yang Bawa Rezeki Bagi Orang Tua
JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam astrologi Tionghoa, Shio tidak hanya mencerminkan karakter dan perjalanan hidup seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki pengaruh terhadap energi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga.
Bahkan, beberapa Shio diyakini membawa keberuntungan, kelimpahan rezeki, serta kemakmuran bagi orang tua mereka.
Mengutip informasi dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima Shio yang diperkirakan memiliki keberuntungan besar dan mampu menghadirkan rezeki bagi keluarganya, khususnya orang tua.
1. Shio Kelinci
Shio Kelinci khusus yang lahir pada tahun 1975 elemen kayu, 1987 elemen api, 1999 elemen tanah, dan tahun 2011 elemen logam.
Pemilik Shio Kelinci merupakan Shio yang paling beruntung dalam sistem astrologi Tionghoa. Mereka memiliki ciri khas yang lembut, cerdas, dan peka terhadap perasaan orang lain.
Anak yang lahir dalam Shio Kelinci dipercaya akan membawa keberuntungan bagi orang tuanya, terutama dalam hal keuangan.
Mereka juga disebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien.
2. Shio Kuda
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar