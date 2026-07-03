4 Bulan Kelahiran yang Memancarkan Aura Keibuan Begitu Kuat, Pahami Maksudnya



JawaPos.com - Bulan kelahiran tertentu memiliki energi yang terpancar secara berbeda. Dimana ketika berada di dekat mereka akan muncul perasaan diasuh, diperhatikan, dan didukung secara energetik oleh aura mereka.



Inilah yang disebut sebagai aura keibuan yang sering kali dikaitkan dengan kehadiran yang sangat penuh kasih sayang.



Dilansir JawaPos.com dari parade pada Jumat (3/7), berikut ini empat bulan kelahiran yang memancarkan aura keibuan begitu kuat.

Aura keibuan penuh kasih sayang dan menginspirasi dipancarkan oleh Anda yang lahir di bulan Juli.Ini karena mereka satu-satunya bulan kelahiran yang mampu menghubungkan benda-benda langit magis, yaitu Matahari dan Bulan.Baik seorang Cancer atau pun Leo, orang-orang merasakan dukungan keibuan saat berada di dekat Anda.Empati Anda membuat mereka merasa dipeluk sehingga memungkinkan Anda mengakses sisi terlemah mereka.Jiwa mereka seolah dibelai, memungkinkan mereka terbuka tentang perasaan terdalam yang tidak dapat mereka bagikan kepada orang lain.Sementara itu, api yang berasal dari bulan kelahiran Anda dapat menginspirasi orang lain untuk mengekspresikan diri dengan kuat dan autentik.Pendekatan Anda yang kekanak-kanakan dan penuh semangat mengingatkan mereka bahwa hidup itu layak dijalani.Dalam hal ini, aura Anda memberdayakan orang lain untuk menempa jalan mereka sendiri dengan merangkul kreativitas sekaligus keaslian.Anda yang lahir di bulan Maret memancarkan aura keibuan yang bersifat protektif dan penuh kasih sayang.Anda memiliki kombinasi unik, yakni antara air dan api. Membuat Anda tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang paling penuh kasih sayang.Anda menyatukan semangat Pisces yang penuh kasih sayang dan pengertian dengan keinginan untuk melindungi yang hanya dimiliki Aries.Oleh sebab itu, orang-orang di luar sana tahu bahwa Anda selalu siap mendengarkan curahan hati mereka.Terlepas dari situasi yang dihadapi, Anda bukan orang yang suka menghakimi atau memihak.Ini berarti kasih sayang Anda tidak terbatas.Tapi, ketika situasi memanas, sisi api Anda akan muncul!.Jika orang-orang yang Anda cintai terancam dengan cara apa pun, Anda juga akan datang menyelamatkan.Anda melindungi mereka dari siapa pun yang berani mengganggu kedamaian mereka.Ini adalah bentuk kepedulian yang sangat sedikit ditunjukkan oleh bulan kelahiran lainnya.Aura keibuan yang bersifat pengertian dan transformatif dipancarkan oleh Anda yang lahir di bulan Oktober.Anda menggabungkan fokus hubungan dari Libra dan kedalaman emosional Scorpio.Ini Membuat Anda sering dicari orang lain dalam urusan hati.Teman, bahkan anggota keluarga meminta nasihat Anda ketika dunia menjadi rumit untuk mereka.Anda adil dan tidak memihak. Secara alami Anda juga mampu memahami kedua belah pihak yang terlibat.Tapi, kedalaman emosional Anda menerangi apa yang orang lain tidak dapat atau tidak ingin lihat atau rasakan.Tanpa berusaha pun, Anda membantu orang-orang sekitar dengan mengakses bagian dari perasaan mereka yang sebelumnya tersembunyi.Interaksi Anda dengan mereka membuka mata dan hati terhadap kebenaran yang sering kali mengarah pada penemuan emosi serta keinginan yang lebih dalam.Aura keibuan yang hangat dan mendukung dipancarkan oleh Anda yang lahir di bulan September.Anda menjembatani pengaruh Libra yang berpusat pada hati dengan kecerdasan sang Virgo.Ini menjadikan Anda makhluk seimbang yang dibutuhkan sekitar.Anda menyenangkan untuk diajak bergaul secara sosial, tapi juga hangat dan hadir tiap kali kehidupan menjadi serius, terutama ketika hubungan membutuhkan perhatian.Sebagai pendengar yang hebat, Anda ahli dalam menyelesaikan konflik dan menemukan skenario yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.Sisi keibuan Anda yang jauh lebih praktis terwujud sebagai dukungan intelektual bagi orang lain.Ketika teman atau keluarga tidak dapat memecahkan sesuatu, mereka mengandalkan dukungan keibuan Anda.Terlepas dari sifat masalah yang ada, Anda adalah orang yang terampil memecahkannya meski menghadapi berbagai rintangan.Terkadang, Anda tidak mengasuh dengan hati Anda, tapi dengan pikiran Anda yang brilian.***