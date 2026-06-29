4 Bulan Kelahiran yang Membawa Kemudahan dalam Hidup Bagi Siapa Saja yang Lahir di Dalamnya

Ilustrasi, seseorang yang mendapatkan kemudahan dalam hidup. Magnific/ jcomp.

JawaPos.com - Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa orang yang dengan sengaja menghilangkan keputusan, barang, atau gangguan yang tidak perlu sama saja dengan membebaskan energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting.



Penyederhanaan akan menciptakan ruang untuk kejelasan, tujuan, dan kemudahan dalam hidup. Beberapa bulan kelahiran sangat selaras dengan gaya hidup yang lebih efisien dan bermakna ini.



Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Senin (29/6), berikut ini empat bulan kelahiran yang membawa kemudahan dalam hidup bagi siapa saja yang lahir di dalamnya.

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1. Januari



Kesederhanaan mereka yang lahir di bulan Januari seolah menjadi sesuatu yang mudah diulang, seperti seragam yang bisa mereka ambil dari lemari setiap pagi.



Hal-hal kecil dapat menambah struktur dan keakraban tanpa kerumitan.



Demikian juga dengan tugas-tugas kecil dapat menambah rasa pencapaian ketika tanggung jawab lebih besar membayangi dan membuat kewalahan.



Secangkir teh di sore hari atau membaca satu bab buku dalam perjalanan menjadi ritual yang mengurangi kelelahan dan tekanan dari kesibukan sehari-hari.



Ketika menemukan hal-hal yang disukai, itu akan membebaskan waktu dan energi yang mereka butuhkan untuk didedikasikan di bidang lain dalam hidup.



2. Maret



Sangat menyederhanakan hidup, itulah mereka yang lahir di bulan Maret. Kesederhanaan mereka yang lahir di bulan Januari seolah menjadi sesuatu yang mudah diulang, seperti seragam yang bisa mereka ambil dari lemari setiap pagi.Hal-hal kecil dapat menambah struktur dan keakraban tanpa kerumitan.Demikian juga dengan tugas-tugas kecil dapat menambah rasa pencapaian ketika tanggung jawab lebih besar membayangi dan membuat kewalahan.Secangkir teh di sore hari atau membaca satu bab buku dalam perjalanan menjadi ritual yang mengurangi kelelahan dan tekanan dari kesibukan sehari-hari.Ketika menemukan hal-hal yang disukai, itu akan membebaskan waktu dan energi yang mereka butuhkan untuk didedikasikan di bidang lain dalam hidup.Sangat menyederhanakan hidup, itulah mereka yang lahir di bulan Maret.



Mereka menghilangkan semua hambatan mental yang ada di jalan mereka.



'Jika' dan 'kapan' menghalangi mereka untuk bertindak atas keinginan dan impian yang telah dipendam selama bertahun-tahun.



Tapi, ketika mereka memutuskan untuk melewati perantara keraguan, kecemasan, ketakutan, dan langsung menuju hal-hal yang ditakdirkan dalam hidup segalanya mulai berjalan lancar.



Tanpa begitu banyak waktu, mereka benar-benar dapat menyelesaikan banyak hal.



Akhirnya, mereka dapat menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai.



3. Mei



Mereka yang lahir di bulan Mei menyederhanakan hidup dengan melakukan kegiatan bersih-bersih secara besar-besaran.

Itu akan membawa kemudahan dalam hidup mereka!.



Memberi diri mereka izin untuk mengurangi dan berpisah dengan barang-barang yang masih bagus atau tidak lagi menarik dan penting.



Mereka orang yang sentimental, menyimpan setiap hadiah yang diterima, bahkan Ketika sesuatu tidak cocok.



Tapi, mereka membutuhkan kemampuan untuk memberi diri mereka izin untuk hidup dengan lebih sedikit tanpa merasa bersalah atau tidak bersyukur atau hal lain yang menghalanginya untuk menyederhanakan hidup.



Hasil akhirnya akan sepadan dengan perjuangan batin mereka.



4. September



Kemudahan dalam hidup datang jika mereka memprioritaskan diri sendiri dan menyederhanakan hidup dengan mempersempit fokus pandangan.



Mereka terlalu sibuk dengan urusan orang lain.



Ketika mereka tidak dapat mengendalikan orang lain seperti sebuah instrumen atau memimpin lingkaran sosial seperti sebuah orchestra, mereka menjadi sangat kesal.



Mereka berpikir mereka memiliki visi dan jawaban. Itu menyebabkan mereka menginginkan kendali.

Tapi sayangnya, kehidupan kadang kala tidak berjalan sesuai harapan mereka.



Hanya dengan memfokuskan pada pikiran, perasaan, dan keinginan batin, mereka baru mendapatkan hasil.



Keputusan yang berhak mereka buat adalah keputusan yang paling berdampak. Sisanya hanyalah kebisingan.***