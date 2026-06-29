Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Senin, 29 Juni 2026 | 21.14 WIB

4 Bulan Kelahiran yang Membawa Kemudahan dalam Hidup Bagi Siapa Saja yang Lahir di Dalamnya

Ilustrasi, seseorang yang mendapatkan kemudahan dalam hidup. Magnific/ jcomp.

 
JawaPos.com - Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa orang yang dengan sengaja menghilangkan keputusan, barang, atau gangguan yang tidak perlu sama saja dengan membebaskan energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting.

Penyederhanaan akan menciptakan ruang untuk kejelasan, tujuan, dan kemudahan dalam hidup. Beberapa bulan kelahiran sangat selaras dengan gaya hidup yang lebih efisien dan bermakna ini.

Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Senin (29/6), berikut ini empat bulan kelahiran yang membawa kemudahan dalam hidup bagi siapa saja yang lahir di dalamnya.
 
Baca Juga: 6 Bulan Lahir Ini Diprediksi Panen Rezeki Besar April 2026, Siapa Saja yang Beruntung?

1. Januari

Kesederhanaan mereka yang lahir di bulan Januari seolah menjadi sesuatu yang mudah diulang, seperti seragam yang bisa mereka ambil dari lemari setiap pagi.

Hal-hal kecil dapat menambah struktur dan keakraban tanpa kerumitan.

Demikian juga dengan tugas-tugas kecil dapat menambah rasa pencapaian ketika tanggung jawab lebih besar membayangi dan membuat kewalahan.

Secangkir teh di sore hari atau membaca satu bab buku dalam perjalanan menjadi ritual yang mengurangi kelelahan dan tekanan dari kesibukan sehari-hari.

Ketika menemukan hal-hal yang disukai, itu akan membebaskan waktu dan energi yang mereka butuhkan untuk didedikasikan di bidang lain dalam hidup.

2. Maret

Sangat menyederhanakan hidup, itulah mereka yang lahir di bulan Maret.

Mereka menghilangkan semua hambatan mental yang ada di jalan mereka.

'Jika' dan 'kapan' menghalangi mereka untuk bertindak atas keinginan dan impian yang telah dipendam selama bertahun-tahun.

Tapi, ketika mereka memutuskan untuk melewati perantara keraguan, kecemasan, ketakutan, dan langsung menuju hal-hal yang ditakdirkan dalam hidup segalanya mulai berjalan lancar.

Tanpa begitu banyak waktu, mereka benar-benar dapat menyelesaikan banyak hal.

Akhirnya, mereka dapat menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai.

3. Mei

Mereka yang lahir di bulan Mei menyederhanakan hidup dengan melakukan kegiatan bersih-bersih secara besar-besaran.
 
Itu akan membawa kemudahan dalam hidup mereka!.  

Memberi diri mereka izin untuk mengurangi dan berpisah dengan barang-barang yang masih bagus atau tidak lagi menarik dan penting.

Mereka orang yang sentimental, menyimpan setiap hadiah yang diterima, bahkan Ketika sesuatu tidak cocok.

Tapi, mereka membutuhkan kemampuan untuk memberi diri mereka izin untuk hidup dengan lebih sedikit tanpa merasa bersalah atau tidak bersyukur atau hal lain yang menghalanginya untuk menyederhanakan hidup.

Hasil akhirnya akan sepadan dengan perjuangan batin mereka.

4. September

Kemudahan dalam hidup datang jika mereka memprioritaskan diri sendiri dan menyederhanakan hidup dengan mempersempit fokus pandangan.

Mereka terlalu sibuk dengan urusan orang lain.

Ketika mereka tidak dapat mengendalikan orang lain seperti sebuah instrumen atau memimpin lingkaran sosial seperti sebuah orchestra, mereka menjadi sangat kesal.

Mereka berpikir mereka memiliki visi dan jawaban. Itu menyebabkan mereka menginginkan kendali.
 
Tapi sayangnya, kehidupan kadang kala tidak berjalan sesuai harapan mereka.

Hanya dengan memfokuskan pada pikiran, perasaan, dan keinginan batin, mereka baru mendapatkan hasil.

Keputusan yang berhak mereka buat adalah keputusan yang paling berdampak. Sisanya hanyalah kebisingan.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
4 Bulan Kelahiran yang Secara Alami Disukai Anak-Anak, Aura Mereka Hangat dan Menenangkan - Image
Zodiak

4 Bulan Kelahiran yang Secara Alami Disukai Anak-Anak, Aura Mereka Hangat dan Menenangkan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.55 WIB

Sebelum Juni Berakhir, 4 Bulan Kelahiran Ini akan Mengalami Momentum Penting hingga Menjadi Tonggak Sejarah dalam Hidup Mereka - Image
Zodiak

Sebelum Juni Berakhir, 4 Bulan Kelahiran Ini akan Mengalami Momentum Penting hingga Menjadi Tonggak Sejarah dalam Hidup Mereka

Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.00 WIB

5 Bulan Kelahiran yang Nyaman dengan Dirinya Sendiri dan Tak Butuh Validasi dari Orang Lain - Image
Zodiak

5 Bulan Kelahiran yang Nyaman dengan Dirinya Sendiri dan Tak Butuh Validasi dari Orang Lain

Selasa, 16 Juni 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore