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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.30 WIB

4 Zodiak yang Memberi Satu Kali Kesempatan, Jangan Sia-Siakan agar Mereka Bisa Kagum dan Jatuh Cinta Sepenuhnya

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)

JawaPos.Com - Beberapa zodiak mudah memaafkan dan terbuka saat bertemu orang baru.

Namun, ada juga orang-orang yang sangat selektif dalam membangun hubungan. Mereka hanya memberi satu kesempatan untuk meninggalkan kesan pertama. 

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (3/7) berikut empat zodiak yang hanya memberi satu kesempatan untuk membuat mereka terkesan dan sangat selektif dalam memilih orang yang layak masuk ke dalam hidupnya. 

Scorpio harus benar-benar menganggap seseorang menarik sebelum mengizinkannya masuk ke dalam hidup anda. Bukan sekedar menarik, tetapi benar-benar istimewa. Bagi anda hal ini bukanlah proses seleksi untuk mencari teman, melainkan cara memastikan bahwa anda menemukan sosok yang sepadan. 

Sagittarius menyukai petualangan dan hal-hal yang memicu adrenalin. Anda mudah merasa bosan dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam pertemanan maupun hubungan asmara. Meski begitu anda tidak akan bersikap kasar. 

Banyak orang tertarik dan ingin berteman dengan capricorn. Hal itu membuat anda sadar bahwa capricorn bisa lebih selektif dalam memilih siapa yang layak masuk ke dalam lingkungan anda. Tipe pasangan yang tepat untuk capricorn adalah mereka yang percaya diri, punya ambisi, dan humoris.

Aquarius tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata manis. Semakin keras usaha seseorang membuat aquarius terkesan, maka anda ingin mengenal mereka lebih jauh. Aqurarius tidak akan memberikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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