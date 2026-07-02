Lewati Usia 35 Tahun, 14 Tanggal Lahir Ini Diramalkan Bersinar dan Hidup Sukses

JawaPos.com - Kesuksesan tidak selalu bisa diraih dalam waktu singkat. Bagi sebagian orang, perjalanan menuju keberhasilan membutuhkan proses panjang, kerja keras, dan ketekunan selama bertahun-tahun.

Ada yang sudah meraih pencapaian besar di usia muda, namun tidak sedikit pula yang justru mulai menemukan titik suksesnya setelah melewati usia 35 tahun. Meski datang di waktu yang berbeda, pada dasarnya kesuksesan tetap memiliki nilai yang sama.

Mengutip Times of India, terdapat sejumlah tanggal lahir yang disebut cenderung mengalami perkembangan dan mulai bersinar dalam karier maupun kehidupan setelah usia 35 tahun.

Tanggal 3, 12, 21, dan 30

Mereka adalah orang-orang kreatif, percaya pada bakat, ekspresi diri, dan koneksi sosial.

Tetapi itu tidak memberi mereka kesuksesan instan.

Mereka yang lahir pada tanggal 3, 12, 21, dan 30 sering terlihat berkembang menuju kesuksesan setelah mencapai usia 35 tahun.

Dengan memperoleh pengalaman dan belajar dengan cara yang sulit, mereka akhirnya mencapai kesuksesan yang bertahan lama.

Tanggal 4, 13, 22 dan 31