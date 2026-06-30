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Ryandi Zahdomo
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.41 WIB

Dikenal Misterius, Ini Sisi Gelap dan Keunikan Karakter Wanita Scorpio yang Jarang Terungkap

Anne Hathaway, salah seorang aktris Hollywood yang memiliki zodiak scorpio. (Instagram @annehathway) - Image

Anne Hathaway, salah seorang aktris Hollywood yang memiliki zodiak scorpio. (Instagram @annehathway)

JawaPos.com - Bagi Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober hingga 21 November, label sebagai sosok penuh teka-teki sudah tidak asing. Wanita Scorpio sering dikenal sebagai pribadi penyendiri yang merasakan emosi sangat intens, namun juga memiliki loyalitas tanpa batas.

Perpaduan kontras ini menjadikan mereka salah satu zodiak paling misterius sekaligus memikat dalam astrologi. Secara kosmik, Scorpio dikuasai oleh dua planet bertenaga besar: Mars, sang pembawa agresi dan tindakan, serta Pluto yang melambangkan kekuatan dan transformasi.

Kombinasi ini melahirkan kepribadian wanita Scorpio yang unik, mereka bisa tampil bersemangat dan ambisius layaknya energi Mars. Namun, mereka juga tetap tenang, pendiam, dan tertutup di bawah pengaruh Pluto.

Sebagai zodiak berelemen air dan memiliki ketetapan (fixed sign), wanita Scorpio punya intuisi tajam dan tekad baja dalam mencapai impian hidup. Namun, di balik ketangguhan tersebut, ada karakteristik mendalam termasuk sisi emosional yang sensitif.

Sisi emosional ini mendefinisikan jalannya kehidupan, asmara, hingga karier mereka. Karakteristik Utama: Ketajaman Intuisi dan Sengatan "Kalajengking"

Sesuai simbolnya, yaitu Kalajengking, wanita Scorpio memiliki mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat. Mereka cenderung mengamati situasi dengan cermat sebelum akhirnya memutuskan bergerak.

Meski punya reputasi sebagai sosok intens dan keras kepala, ada sisi lembut menawan dari mereka. Wanita ini umumnya sangat cerdas, berani, penuh imajinasi, dan memiliki jiwa kewirausahaan tajam.

Mereka adalah tipe wanita mandiri yang mampu merawat diri sendiri dengan sangat baik. Namun, mengkhianati kepercayaan Scorpio bukan pilihan bijak bagi siapa pun yang mengenalnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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