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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.21 WIB

Jadi yang Terdepan, 9 Weton Ini Diprediksi Kaya Raya dan Berjaya di Usia 40 Tahunan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton kaya raya (Freepik) - Image

Ilustrasi weton kaya raya (Freepik)

JawaPos.com - Dalam pandangan Primbon Jawa, setiap orang diyakini memiliki garis kehidupan dan takdir yang berbeda, termasuk dalam hal pencapaian rezeki dan kesuksesan. Hal ini sering dikaitkan dengan perhitungan neptu serta filosofi weton yang dipercaya memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton disebut memiliki peluang untuk mencapai kemakmuran dan kejayaan pada usia tertentu, salah satunya saat memasuki usia sekitar 40 tahun. Fase ini dianggap sebagai masa kedewasaan, baik secara mental maupun spiritual, ketika hasil dari usaha dan kerja keras di masa muda mulai terlihat.

Pada periode tersebut, pemilik weton tertentu diyakini mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam hal kondisi ekonomi, status sosial, maupun posisi di lingkungan pekerjaan atau masyarakat. Perubahan ini kerap dipandang sebagai buah dari perjalanan panjang yang telah dilalui sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube ESA Production, terdapat sembilan weton yang diprediksi akan meraih kekayaan dan kejayaan pada usia 40-an menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Wage

Selasa Wage memiliki neptu 7 dan berada di bawah naungan watak pandito kang lelaku.

Selasa Wage juga berada di bawah naungan keberuntungan tulus banyu yang bermakna keikhlasan dalam menjalankan pekerjaan.

Meski mengalami masa penuh perjuangan hingga usia 40 tahun dengan naik turun dari segi rezeki, ekonomi maupun karir, Selasa Wage tetap menunjukkan keikhlasan dalam menjalaninya.

Di usia 42 tahun ke atas, Selasa Wage mampu mencapai kemakmuran dan bahkan bisa memperoleh kelimpahan mendadak.

Ketabahan dan keikhlasan yang dimiliki Selasa Wage selama masa muda menjadi pondasi untuk mencapai kehidupan yang berlimpah di masa tua.

2. Neptu 10

Mereka yang memiliki neptu 10 yakni Selasa Pon, Jumat Wage, Minggu Legi dan berada di bawah naungan watak pandito membangun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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