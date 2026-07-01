4 Zodiak yang Justru Semakin Bersinar dan Membuat Mantan Menyesal Setelah Diselingkuhi Dibelakang

Ilustrasi seorang perempuan/Magnific
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini memiliki dendam terdalam saat mereka diselingkuhi.
Bersiaplah menanggung penyesalan yang lebih besar, disaat mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan anda. Saat kehadiran mereka hilang dari hidup, barulah anda menyadari betapa berharganya sosok mereka.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (1/7), berikut empat zodiak yang justru semakin bersinar saat meninggalkan mantan akibat drama perselingkuhan.
Scorpio
Scorpio dikenal sulit melupakan luka. Mereka akan menyimpan dendam dan berusaha membalas rasa sakit yang telah diterimanya. Oleh karena itu mereka akan memastikan anda benar-benar sadar betapa besar kesalahan yang telah anda lakukan. Mereka tidak akan membiarkan anda lolos begitu saja setelah memperlakukan mereka dengan buruk.
Taurus
Taurus akan melihat betapa hangat dan baiknya mereka. Namun, kepercayaan taurus akan hancur seketika setelah anda mengkhianati mereka. Taurus tetap akan memilih pergi. Mereka terlalu menghargai diri sendiri untuk terus bertahan bersama seseorang yang telah berselingkuh.
Aries
Aries termasuk zodiak yang sangat cepat bangkit. Mereka bisa dengan cepat membuka lembaran baru, baik dengan menjalin hubungan baru maupun sekedar mengenal orang lain. Aries akan terlihat baik-baik saja tanpa kehadiran anda. Mereka sadar tidak perlu mempertahankan seseorang yang tidak menghargai nilai diri mereka.
Gemini
Gemini akan menceritakan kepada orang lain seperti apa sifat asli mereka yang sebenarnya. Gemini tidak segan membicarakannya kepada siapapun yang mau mendengar. Bahkan bukan tidak mungkin mereka mengungkapkannya di media sosial. Reputasi anda bisa ikut terdampak, bahkan membuat hubungan di masa depan menjadi lebih sulit.
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