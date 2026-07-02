Bagai Dapat Durian Jatuh, 4 Shio Ini Bakal Hidup Enak Tahun Ini!

JawaPos.com - Tahun ini diperkirakan menjadi periode yang membawa keberuntungan besar bagi sejumlah shio dalam astrologi Tionghoa.

Beberapa shio disebut akan memperoleh rezeki yang datang secara tak terduga, sehingga kondisi finansial mereka berpotensi menjadi lebih stabil dan nyaman. Hal ini juga diyakini dapat mengurangi beban ekonomi yang selama ini dirasakan.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang diprediksi akan mengalami perubahan keuangan secara signifikan dan menjalani hidup yang lebih sejahtera di tahun ini.

1. Shio Babi

Shio pertama yang diprediksi akan mendapatkan banyak rezeki dan hidup sejahtera di tahun ini yaitu Shio Babi. Khusus yang lahir di tahun 1959, 1971 elemen logam, 1983 elemen air, 1995 elemen kayu, 2007 elemen api, dan tahun 2019 elemen tanah.

Pemilik Shio Babi seringkali diidentikan dengan kekayaan dan kesuksesan dalam kepercayaan Tionghoa, hal ini juga berlaku untuk Shio Babi.

Shio ini dianggap sebagai salah satu Shio yang selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kepribadian mereka yang cerdas dan berjiwa bisnis membuat mereka mampu menciptakan peluang yang menguntungkan secara finansial.

Namun yang menjadi faktor utama keberuntungan Shio Babi adalah rasa syukur yang mereka miliki.

Dengan bersyukur mereka mampu memanfaatkan rezeki yang di dapat dengan bijak.